Como ver a final do Euro sem bilhete em Wembley? Youtuber mostra como conseguiu

Um jovem internauta divulgou um vídeo a documentar a sua tentativa, bem-sucedida, em entrar sem bilhete no Estádio de Wembley, para ver a final do Campeonato da Europa, entre Inglaterra e Itália, no domingo.

A façanha nada tem a ver com as dezenas de adeptos sem bilhete que, no domingo, tentaram invadir o Estádio de Wembley, o que provocou confrontos com as autoridades. A aventura de J2hundred, como é conhecido na internet, foi mais discreta e sem violência, mas, ainda assim, levanta questões sobre a segurança durante a final do UEFA Euro 2020.

O jovem de 19 anos divulgou o vídeo nas redes sociais, no qual mostra a sua viagem até Londres com um amigo: desde o metro até ao momento em que sai do estádio, depois de ter visto o jogo, sem bilhete, nas bancadas de Wembley.

"Quanto preciso de pagar para me deixares entrar?", foi a primeira tentativa do youtuber ao perguntar a um dos seguranças, que se recusou a participar na aventura. "Gosto do meu trabalho", respondeu-lhe simplesmente.

Os minutos seguintes do vídeo mostram os dois jovens à procura de uma entrada nas intermediações do estádio. Depois de saltarem uma barreira e de encontrarem uma porta, na qual forçaram a entrada, conseguiram chegar ao seu objetivo: ver o Inglaterra-Itália, sem bilhete.

O vídeo, no entanto, acaba com a desilusão estampada no resto do jovem britânico. Itália venceu a Inglaterra nos penáltis e sagrou-se campeã da Europa.