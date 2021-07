Pai de Maguire foi pisado na final do Euro e ficou com costelas partidas

O internacional inglês Harry Maguire revelou esta quarta-feira que o seu pai poderá ter duas costelas fraturadas, depois de ter sido pisado no domingo, no estádio de Wembley, em Londres, na final do UEFA Euro2020 de futebol.

Alan Maguire, de 56 anos, um dos convidados para assistir ao jogo entre Inglaterra e Itália, acabou por se ver envolvido nas cenas caóticas à margem da final, protagonizadas por adeptos sem convite que queriam forçar a entrada.

Segundo o relato do central da seleção e do Manchester United ao diário The Sun, o pai do jogador foi derrubado e depois pisado pela multidão, ficando com "problemas para respirar".

O pai de Harry Maguire preparava-se para aceder a uma zona de bancada designada para os familiares dos jogadores ingleses.

"Não foi uma boa experiência, ficou magoado. Mas teve sorte, porque em todos os outros jogos do Euro a que foi levava aos ombros o meu sobrinho ou uma das minhas filhas", disse Harry Maguire, esclarecendo que as suas duas filhas não assistiram à final.

"Vi vários vídeos e falei com o meu pai e com a família. O pior foi o que passou com o meu pai e o meu agente. Espero que possamos aprender com isto e assegurar que não se volte a passar", acrescentou o jogador, comentando as cenas de violência no estádio, à margem do jogo da final.