UEFA Euro 2020. Os cenários possíveis para Portugal

Portugal vai entrar na última jornada desta fase do Europeu com todos os cenários em aberto, desde ficar em primeiro do grupo F até ser eliminado. Mas a seleção portuguesa já sabe que o empate serve para seguir em frente na competição.

Mal o jogo com a Alemanha terminou, os portugueses arregaçaram as mangas e começaram a fazer contas. Portugal ainda tem todos os cenários em aberto.

Se a seleção de Fernando Santos perder com França e a Hungria ganhar à Alemanha, Portugal fica em último do grupo F e está fora do Euro.

Ainda em caso de derrota na quarta-feira, caso a Alemanha pontue com a Hungria, Portugal segue para os oitavos de final, mas para isso não pode perder por mais do que dois golos. Pelo menos da maneira como as coisas estão.

Os quatro melhores terceiros seguem em frente. E Ucrânia e Finlândia já terminaram a fase de grupos e estão pior posicionadas que a seleção portuguesa.

Neste momento, a Suíça já está apurada e Portugal está provisoriamente no segundo lugar.

Portugal tem, nesta fase, uma diferença positiva de 1 golo, entre marcados e sofridos. Os cenários estão a favor da seleção, mas em caso de derrota na quarta-feira por mais de dois golos, tudo pode ir por ir por água abaixo. Por isso, o melhor mesmo é fazer pontos frente aos franceses. Uma vitória no jogo frente a França até pode dar o primeiro lugar do grupo, mas para isso os alemães não podem vencer a Hungria.

