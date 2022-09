Milhares fogem da Rússia: "Se ficassem seriam um perigo para o regime de Putin"

Desde que o Presidente Vladimir Putin, anunciou a mobilização militar parcial, milhares de russos tentam sair do país. Segundo a agência de fronteiras da União Europeia (Frontex), entre 19 e 25 de setembro chegaram à UE 66 mil cidadãos russos, um aumento de 30% em relação à semana anterior. José Milhazes considera que esta fuga em grande escala mostra a população a “votar com os pés”.

“Estamos também a ver uma coisa muito interessante: antes da mobilização parcial, toda a gente na Rússia, segundo as sondagens, apoiava Putin nesta guerra e, ao que parece, há numerosíssimos ‘treinadores de sofá’ que apoiavam Putin enquanto não lhes chegou a desgraça à porta, ou seja, a chamada ou o recrutamento para as forças armadas. A partir daí salve-se quem puder”, disse o comentador SIC em declarações à Edição da Tarde.

Estima-se que o número de cidadãos russos a deixar o país pode ter já ultrapassado os 200 mil, contado também a “enorme fuga” para vários países que fazem fronteira com a Rússia, mas não pertencem à UE. Apesar de considerar que o número de pessoas a chegar à Europa possa subir, Milhazes lembra que há países que não permitem a entrada de russos.

“Há países da fronteira com a Rússia – países do báltico, a polónia e a Finlândia também se dirige no mesmo sentido – que não permitem a entrada de russos no seu território. A filosofia onde se assenta é esta: ‘vão para Moscovo, para as vossas cidades e lutem contra a ditadura. Não é agora que se vão refugiar à espera que a guerra acabe’.”