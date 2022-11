Biden telefonou a secretário-geral da NATO sobre míssil que atingiu a Polónia

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou esta terça-feira por telefone com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sobre as explosões na Polónia, informou a Casa Branca.

Biden, que se encontra numa viagem à Ásia, já havia falado com o Presidente polaco, Andrzej Duda. Varsóvia afirma que um "projétil de fabrico russo" atingiu esta terça-feira o seu território. Também, já foi agendada uma "reunião de emergência" com os embaixadores da NATO para quarta-feira.

No final da tarde de terça-feira, um alto funcionário dos serviços de informações dos Estados Unidos disse que mísseis russos caíram na Polónia.

Após estes relatos, o Governo polaco aumentou "o nível de alerta de algumas unidades militares" após uma reunião de emergência da Comissão de Segurança Nacional da Polónia.

O responsável pelo Conselho de Segurança Nacional, Jacek Siewiera, adiantou, por sua vez, que o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, manteve uma conversa sobre esta questão com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, para analisar "as condições de utilização do artigo 4.º" da Aliança Atlântica.

Este artigo da NATO refere que os membros "se consultarão quando, na opinião de qualquer um destes, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada".

Em reação às acusações, o Ministério da Defesa da Rússia disse esta terça-feira que os relatos de queda de mísseis russos na Polónia são "uma provocação deliberada para escalar a situação", negando a responsabilidade pelo ataque.

Num comunicado, o Ministério da Defesa da Federação Russa acrescentou que os destroços nas fotografias divulgadas por vários meios de comunicação ocidentais "nada têm a ver com os meios de destruição russos".

Por outro lado, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de disparar os mísseis contra a Polónia, defendendo que este é um "ataque à segurança coletiva" e uma "escalada muito significativa" no conflito.

De acordo com órgãos de comunicação polacos, duas pessoas morreram esta terça-feira à tarde, depois de um projétil ter atingido uma zona agrícola em Przewodów, uma vila polaca perto da fronteira com a Ucrânia.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia disparou esta terça-feira sobre as infraestruturas de produção de energia elétrica de várias regiões ucranianas "cerca de" 100 mísseis, causando cortes de eletricidade, além de ter atingido igualmente zonas residenciais e feito pelo menos um morto na capital ucraniana, Kiev.