Sabia que a Rainha Isabel II criou uma nova raça de cães?

Uma das conhecidas características da Rainha Isabel II era o amor por animais, sobretudo cães e cavalos. Durante a vida teve mais de 30 cães de raça Corgi e até inventou uma nova raça: os Dorgi

A paixão de Isabel II pelos cães começou em criança. Aos 18 recebe o primeiro Corgi como presente de aniversário. A cadela Susan era uma companheira tão especial que, segundo alguns biógrafos, a Rainha até a terá levado para a lua de mel.

Durante a vida teve mais de 30 Corgi, alguns Cocker Spaniel. E até inventou uma nova raça – Dorgi, que resultam do cruzamento de Corgi com Daschund.

A Rainha fez criação de cães durante mais de 50 anos, mas parou com receio de que ficassem órfãos depois da sua morte. Ainda não foi revelado quem ficará a tomar conta dos quatro cães de Isabel II.

Para além do amor pelos cães, Isabel II era apaixonada por cavalos e tudo o que estava ligado ao mundo da equitação. O primeiro cavalo que teve foi lhe oferecido pelo avô, George V, aos quatro anos. Daí em diante nunca deixou de montar.

Isabel II era também conhecida pelos cavalos que criava. Foi do pai George VI que herdou o gosto pelos cavalos e também o Royal Stud, em Sandringham – um centro de criação de cavalos de corrida de onde saíram grandes vencedores.

Passava horas no centro com os tratadores. Os cavalos eram um escape às rotinas e deveres. As corridas, desvendavam um outro lado da monarca.

Em 2013, a rainha rejubilou de alegria quando o seu cavalo “Estimate” conquistava a Ascot Cup. Foi a primeira vez que o cavalo de um monarca reinante conseguia a Gold Cup. Os cavalos da Rainha ganharam quase duas mil corridas.