O Manchester United, de três jogadores portugueses, incluindo Cristiano Ronaldo, poderá ser um dos adversários do Sporting no 'play-off' da Liga Europa de futebol, assim como a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício.

A sexta e última jornada colocou os 'red devils', que também contam com Bruno Fernandes, outro ex-jogador dos 'leões', como possíveis rivais da equipa de Alvalade na Liga Europa, e com Rui Patrício igualmente a poder voltar a 'casa' com a Roma de Mourinho.Diogo Dalot é o outro futebolista luso que atua na equipa que joga em Old Trafford.

Os possíveis regressos a Alvalade não ficam por aqui, já que o Mónaco também integra a lista dos clubes que vão a sorteio, emblema em que atua Gelson Martins, extremo formado nos 'leões'.

Os dinamarqueses do Midtjylland, eliminados esta temporada pelo Benfica nas eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, integram o grupo de possíveis rivais do Sporting, assim como Nantes, PSV Eindhoven e o Rennes.

O Union Berlim, clube em que joga Diogo Leite e responsável pela despromoção do Sporting de Braga à Liga Conferência Europa, fecha a lista. No 'play-off', o Sporting não terá o estatuto da cabeça de série, assim com as restantes sete equipas vindas da 'Champions', e por isso já sabe que vai jogar a primeira mão em casa e a segunda fora de portas.

O sorteio está agendado para 07 de novembro e a eliminatória vai decorrer em 16 e 23 de fevereiro do próximo ano.