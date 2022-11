Anfitrião Qatar defronta o Equador no jogo de estreia do Mundial 2022

O Campeonato do Mundo de 2022 de futebol arranca hoje oficialmente no Qatar com a seleção anfitriã a defrontar o Equador, em Al Khor, no Grupo A, no único encontro do primeiro dia de competição.

O Qatar, que conta com Pedro Correia, jogador nascido em Portugal, vai fazer a sua estreia absoluta em Mundiais, enquanto o Equador está pela quarta vez na prova, depois de 2002, 2006 (melhor prestação ao chegar aos oitavos de final) e 2014.

O encontro está agendado para as 16:00 (19:00 horas locais), no Estádio Al Bayt, recinto com capacidade para 60 mil pessoas, e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Antes, às 14:45 (17:45), no mesmo estádio, vai decorrer a cerimónia de abertura do Mundial2022.

Países Baixos e Senegal completam o Grupo A e defrontam-se na segunda-feira, em Doha.

Portugal está incluindo no Grupo H com Coreia de Sul, de Paulo Bento, Uruguai e Gana, estreando-se precisamente frente aos africanos, em 24 de novembro, Doha.

O Mundial2022 termina em 18 de dezembro com a final.