Coreia do Sul não chegava aos oitavos de final de um Mundial desde 2010

A Coreia do Sul garantiu esta sexta-feira um lugar nos oitavos de final do Mundial 2022, ao vencer Portugal, por 2-1, em jogo da terceira jornada da fase de grupos. Apesar da derrota, a seleção nacional segue em primeiro lugar do Grupo H para os oitavos de final.

Ricardo Horta, que se estreou hoje num Campeonato do Mundo, inaugurou o marcador logo aos cinco minutos.

O golo do empate surgiu ao minuto 27, pelo defesa Kim Young-gwon, e o tento da reviravolta aconteceu aos 90+1 minutos, apontado por Hwang Hee-chan.

No outro jogo do grupo, o triunfo do Uruguai sobre o Gana por 2-0 foi insuficiente para a seleção sul-americana e ambos os países acabam por dizer adeus ao Mundial.

Na classificação, Portugal somou seis pontos, contra quatro da Coreia do Sul e do Uruguai, com vantagem dos asiáticos nos golos marcados (4-4 contra 2-2), e três do Gana.