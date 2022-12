Grupo de marroquinos assistiu ao jogo na Amadora e celebrou a vitória

Dezenas de Marroquinos assistiram ao jogo entre Portugal e Marrocos a partir de um café na Amadora. O embaixador de Marrocos em Portugal juntou-se à festa da primeira seleção africana a chegar às meias finais de um Campeonato do Mundo.

Em Portugal houve quem fizesse a festa no final do jogo. Dezenas de Marroquinos juntaram-se num espaço na cidade da Amadora para assistir à partida. Também o próprio embaixador de Marrocos em Portugal esteve presente no encontro.

Enquanto os portugueses choravam, as celebrações deste grupos começaram mal acabou o jogo.

Em 1986, Marrocos venceu Portugal, no mundial do México e voltou a fazê-lo agora. Um golo bastou para que o sonho marroquino continue a crescer.

Depois de eliminar a Bélgica e a Espanha, chegou agora a vez de Portugal vir para casa. Marrocos passa às meias finais. E este grupo está ansioso por continuarem a fazer a festa.