Costa acusa PSD e BE de tentarem "queimar o país". Governo admite enviar medida para o Constitucional

O primeiro-ministro acusou o PSD e o Bloco de Esquerda de estarem a tentar queimar o país e garantiu que o Estado português vai honrar os compromissos com os donos do Novo Banco e com as instituições internacionais.

António Costa não explicou como vai fazer, mas o ministro das Finanças admitiu enviar a medida para o Tribunal Constitucional.

O resultado da auditoria do Tribunal de Contas será sempre determinante, é dele que Rui Rio faz depender a luz verde para injetar mais dinheiro no Novo Banco. Porém, nada garante que a auditoria chegue a tempo antes do habiutal pedido de reforço de capital estipulado no contrato.