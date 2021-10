O PCP rejeita estar a dramatizar a discussão sobre o Orçamento do Estado.

Numa conversa gravada na sede do partido, João Oliveira diz que "é lamentável" ouvir ministros a falar de crise política.

O PCP e o BE podem não viabilizar o próximo Orçamento, contudo, com as negociações a acontecerem entre os três partidos, vários membros do Governo têm vindo a público dizer que o executivo está disponível para continuar a negociar até à votação final.

