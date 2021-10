OE 2022: reunião entre Governo e Bloco de Esquerda termina sem acordo

O Bloco de Esquerda (BE) saiu do encontro com o Governo sem um acordo para viabilizar o Orçamento do Estado (OE 2022), mas já está prevista nova reunião.

António Costa esteve, esta terça-feira, a negociar o documento com o BE e o PCP. Os dois partidos querem incluir nas negociações temas que não fazem parte do Orçamento do Estado. O primeiro-ministro voltou a repetir que está disponível para negociar.

Em cima da mesa estão as mexidas na legislação laboral e o estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para serem aprovadas já na próxima quinta-feira, em Conselho de Ministros. Esta aprovação pode ajudar a desbloquear o OE 2022.

Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a alertar que nem os partidos, nem o país ganham com o chumbo do Orçamento. Mas os entendimentos entre o Governo e os parceiros de esquerda não são fáceis.

O BE e o PCP queixam-se da falta de propostas na Segurança Social e nas questões do trabalho. Lamentam também a recusa do Governo em reverter as cinco medidas pedidas. Fonte do Governo garante à SIC que o Executivo apresentou vários avanços.

Quarta-feira é a vez do PAN e dos Verdes reunirem com o Governo e voltarem à discussão.