Personalidades que morreram em 2019

Janeiro

Dia 13 - Phil Masinga, antigo futebolista sul-africano, venceu a Taça das Nações Africanas em 1996. Tinha 49 anos.

Dia 14 - Francisco de Oliveira Dias, antigo presidente da Assembleia da República, deputado e dirigente do CDS.

Dia 15 - Carol Channing, atriz que protagonizou durante décadas "Hello, Dolly" na Broadway.

Fevereiro

Dia 3 - Octávio Matos, ator. Tinha 79 anos.

Dia 4 - António Passos Coelho, médico, pai do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

Dia 7 - Cremilda Gil, atriz. Aos 91 anos.

Dia 7 - Albert Finney, ator britânico. Tinha 82 anos.

Dia 9 - Maximilian Reinelt, alemão, campeão olímpico de Remo nos Jogos de Londres, em 2012. Com 30 anos.

Dia 17 - George Mendonsa, marinheiro descendente de portugueses, protagonista na fotografia que registou o seu beijo com uma desconhecida, em Nova Iorque, quando se celebrava o fim da segunda Guerra Mundial.

Dia 19 - Karl Lagerfeld, designer de moda alemão. Aos 85 anos.

Dia 22 - Arnaldo Matos, fundador do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP).

Março

Dia 4 - Keith Flint, britânico, músico e vocalista da banda The Prodigy. Com 49 anos.

Dia 4 - Luke Perry, ator norte-americano. Com 52 anos.

Dia 8 - Kelly Catlin, ciclista norte-americana, medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio2016 e tricampeã mundial de perseguição. Com 23 anos.

Dia 14 - Augusto Cid, cartoonista, escultor. Tinha 77 anos.

DIA 19 - Kenneth To, nadador nascido em Hong Kong, vencedor de uma medalha de prata pela Austrália nos Mundiais de 2013. Com 26 anos.

Dia 24 - Manuel Graça Dias, arquiteto. Tinha 66 anos.

Dia 26 - João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria. Com 43 anos.

Dia 28 - José Luís Mendonça Nunes (Zeca Mendonça), histórico assessor de imprensa do PSD. Tinha 70 anos.

Abril

Dia 3 - António Manuel Arnaut, advogado, membro da comissão nacional do PS e filho de António Arnaut. Com 59 anos.

Dia 15 - Maria Alberta Menéres, poetisa e escritora. Aos 88 anos.

Dia 15 - Joaquim Alberto Silva (Quinzinho), antigo futebolista. Com 45 anos.

Dia 30 - Peter Mayhew, ator britânico.

Maio

Dia 13 - Doris Day, atriz norte-americana. Aos 97 anos.

Dia 20 - Niki Lauda, automobilista austríaco, tricampeão mundial de Fórmula 1. Tinha 70 anos.

Um dos momentos mais marcantes da carreira de Niki Lauda aconteceu em 1976. O piloto sofreu um grave acidente no circuito de Nuremberga.

Junho

Dia 1 - José António Reyes, futebolista espanhol que jogou no Benfica. Com 35 anos.

Dia 3 - Agustina Bessa-Luís, escritora. Aos 96 anos.

Dia 4 - Lennart Johansson, ex-presidente da UEFA e ex-vice-presidente da FIFA. Aos 89 anos.

Dia 11 - Ruben de Carvalho, jornalista, dirigente histórico do PCP e organizador da Festa do Avante! desde a primeira edição, em 1976. Tinha 74 anos.

Dia 19 - Philippe Zdar, músico francês. Com 52 anos.

Julho

Dia 6 - João Gilberto, cantor e compositor brasileiro, considerado um dos pais da Bossa Nova. Aos 88 anos.

Dia 6 - Cameron Boyce, ator norte-americano. Com 20 anos.

Dia 18 - André Bradford, eurodeputado e dirigente do PS/Açores. Com 48 anos.

Agosto

Dia 5 - Bjorg Lambrecht, ciclista belga. Com 22 anos. Morreu depois de sofrer uma grave queda durante a terceira etapa da Volta à Polónia.

Dia 7 - Rui Rechena, músico e baixista da banda Amor Electro. Com 53 anos.

Dia 16 - Alexandre Soares dos Santos, empresário, antigo presidente da Jerónimo Martins. A sua liderança empresarial ficou marcada pela transformação de um negócio familiar, iniciado com uma loja no Chiado, em Lisboa, em 1792, num dos maiores grupos de distribuição em Portugal, o que contribuiu para ser um dos homens mais ricos do país.

Dia 16 - Peter Fonda, ator norte-americano. Tinha 79 anos.

Dia 27 - Jessi Combs, piloto norte-americana. Com 39 anos.

Dia 31 - Anthoine Hubert, piloto francês de Formula 2. Com 22 anos.

Setembro

Dia 6 - Robert Mugabe, Presidente do Zimbabué durante 37 anos. Aos 95 anos.

Dia 7 - Eduardo Beauté, cabeleireiro. Com 52 anos.

Dia 15 - Roberto Leal, cantor. Tinha 67 anos.

Dia 25 - Jack Hatton, judoca norte-americano. Com 24 anos.

Dia 26 - Jacques Chirac, antigo primeiro-ministro, presidente da Câmara de Paris e Presidente da República francesa. Aos 86 anos.

Outubro

Dia 3 - Freitas do Amaral, fundador do CDS, ex-ministro e ex-presidente da Assembleia-Geral da ONU. Tinha 78 anos.

Dia 8 - Avelino Ferreira Torres, ex-presidente da Câmara de Marco de Canaveses. Tinha 74 anos.

Dia 14 - Choi Jin-ri 'Sulli', atriz e cantora sul-coreana, estrela de K-Pop. Com 25 anos.

Dia 18 - Rui Jordão, ex-futebolista nascido em Angola que passou pelo Benfica e pelo Sporting. Tinha 67 anos.

Novembro

Dia 18 - Argentina Santos, fadista. Aos 95 anos.

Dia 19 - José Mário Branco, músico, cantor e produtor. Tinha 77 anos. Nascido no Porto, em maio de 1942, é considerado um dos mais importantes autores e renovadores da música portuguesa, em particular no período da Revolução de Abril de 1974, cujo trabalho se estende também ao cinema, ao teatro e à ação cultural.

Dia 22 - António Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato), lusodescendente, apresentador da televisão brasileira. Tinha 60 anos.

Dia 30 - Domingos Piedade, antigo gestor da AMG Mercedes e administrador do Autódromo do Estoril.

Dezembro

Dia 3 - Carlos Amaral Dias, psicanalista e professor, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo. Tinha 74 anos.

Dia 3 - Lee Jae-ho 'Cha In Há', ator e estrela da K-Pop sul-coreano. Com 27 anos.