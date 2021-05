Campeão Sporting homenageado na Câmara Municipal de Lisboa

O plantel e a equipa técnica do Sporting foram esta quinta-feira recebidos na Câmara Municipal de Lisboa, numa cerimónia de homenagem ao novo campeão nacional sem a presença dos adeptos na Praça do Município.

Devido à pandemia de covid-19, a cerimónia foi reservada a convidados e atletas do Sporting Clube de Portugal (em especial das escolas do Sporting), bem como aos órgãos de comunicação social. Ao todo, estiveram cerca de 300 pessoas na cerimónia.

Os campeões nacionais subiram à varanda para saudar os adeptos e mostrar o troféu de campeão nacional.

Depois, o autarca Fernando Medina e o presidente do clube Frederico Varandas discursaram para os convidados presentes na cerimónia.

Frederico Varandas começou o discurso com uma mensagem de agradecimento aos "dois nossos rivais".

Sem nunca referir nomes, o presidente do Sporting afirmou que clube venceu o campeonato nacional porque "foi mais competente".

O dirigente falou ainda sobre os festejos do Sporting, em Lisboa, no dia em que se tornou campeão nacional, reconhecendo que houve excessos. "Mas para mim degradante é estar envolto em escutas de corrupção há anos e anos."

Deixou uma mensagem à equipa técnica e aos jogadores, elogiando a competência de todos.

Fernando Medina deu os parabéns ao clube pela "grande vitória". "O Sporting é, com grande justiça, o campeão nacional de futebol", disse o autarca de Lisboa, no discurso de homenagem.

O presidente da Câmara deixou ainda uma mensagem ao treinador Rúben Amorim, "o alfacinha de gema, cuja carreira de jogador e treinador é um verdadeiro hino à cidade de Lisboa."

Homenageou a equipa técnica, jogadores e o presidente, Frederico Varandas, pela conquista. Falou sobre a aposta na formação e deixou uma mensagem especial ao capitão, Sebatián Coates.

"As vitórias não são fruto do acaso, nem caem do céu. São fruto do trabalho, da competência e do método."