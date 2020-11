As "novas substituições" no futebol

A coisa só complica quando os jogos têm que ir a prolongamento, mas nem isso é um bicho de sete cabeças. Já lá vamos.

Comecemos pelo mais fácil:

- Neste momento, cada equipa pode fazer um máximo de 5 substituições em 3 paragens de jogo.

As contas são fáceis de fazer: se as duas equipas esgotarem todas as alterações a que têm direito em momentos diferentes, o jogo terá um total de 10 substituições (5 de cada uma) em 6 paragens (3 por cada).

Analisemos agora algumas regras básicas do processo:

A - O intervalo nunca conta como paragem, ou seja, se as equipas fizerem alterações nesse período, não estão a "queimar" uma das paragens que dispõem;

B - Se as equipas escolherem fazer substituições na mesma interrupção de jogo, estão a "gastar" uma paragem para cada.

Vamos à fase seguinte:

- Quando os jogos têm que ir a prolongamento, a Lei 3 permite que cada equipa realize uma substituição adicional numa nova paragem de jogo.

Isso significa que, quando houver necessidade de recorrer a essa meia hora extra, cada equipa pode efetuar um máximo de 6 substituições (5 durante o jogo + 1 no prolongamento), em 4 paragens (3 do jogo + 1 na meia hora adicional).

Ou seja, neste caso o jogo pode ter um máximo de 12 substituições, em 8 paragens! É muita coisa.

Aspetos a ter em conta:

1 - As substituições/paragens não utilizadas por uma equipa durante os 90m do período nornal podem acumular para o prolongamento (e este é um aspeto importante);

2 - Tal como acontece no intervalo do jogo, qualquer alteração realizada entre o fim da partida e o início do prolongamento, não conta como "paragem". O mesmo acontece no intervalo desse período.

Tudo dito. Agora é só assimilar a informação, para que quando acontecer em campo possamos perceber o que se está a passar.

Para facilitar, dois exemplos práticos:

► EXEMPLO 1

Uma equipa faz 2 substituições ao intervalo. Não mexe mais até terminar o encontro.

- Se o jogo for a prolongamento, pode fazer mais 4 alterações: 3 que restavam do tempo normal + 1 a que tinha direito no prolongamento. E pode fazê-las em 4 paragens (as 3 que não usou do tempo regulamentar + aquela a que tem direito na meia hora adicional).

► EXEMPLO 2

Uma equipa faz 1 substituição ao intervalo e outra no final do jogo, antes do início do prolongamento.

- Isso significa que fez 2 alterações sem "queimar" qualquer paragem que dispunha.

Resultado: na meia hora extra, pode efetuar mais 4 substituições (3 + 1) em 4 paragens (3 + 1). É uma questão de lógica e mais fácil de entender do que parece.

