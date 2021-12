Covid-19: Espanha, Itália e Alemanha iniciam vacinação pediátrica

Os países encontram-se numa corrida contra o tempo. A disseminação da nova variante Ómicron, do novo coronavírus, é preocupante e está a deixar muitos Estados-membros em alerta e aposta remete para a vacinação dos mais novos. Esta semana, Espanha, Itália e Alemanha iniciaram o processo de vacinação pediátrica.

O Governo espanhol começou esta quarta-feira a administrar a vacina contra a covid-19 a crianças dos cinco aos 11 anos. No início da semana, Espanha recebeu 1,3 milhões de doses da vacina pediátrica da Pfizer.

Espanha contou com centenas de pais a fazerem fila para vacinar os seus filhos no Hospital Infanta Sofia, em San Sebastián de los Reyes, que espera administrar mais de 1.000 vacinas por dia.

Esta semana, a Alemanha também começou a vacinar crianças dos cinco aos 11 anos, mas apenas as que têm comorbilidades. O Comité Permanente de Vacinação alemão, STIKO, recomenda a administração com duas doses da vacina mRNA Comirnaty com um intervalo de 3 a 6 semanas.

A Itália já tinha autorizado a administração da vacina pediátrica a 1 de dezembro, mas apenas esta quarta-feira foi possível arrancar com o processo. Crianças dos cinco aos 11 anos dirigiram-se aos centros de vacinação para serem imunizadas.

SAIBA MAIS