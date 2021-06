Portugal com mais duas mortes e 902 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira duas mortes e 902 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.086 mortes e 875.449 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 32.071 casos, mais 292 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 502 doentes, mais 25 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 115 doentes, menos um.

Os dados indicam ainda que mais 608 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 826.292 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 50.051 contactos, mais 731 relativamente ao dia anterior.

A taxa de incidência nacional subiu para 158,5 casos de infeção por 100 000 habitantes (137,5 casos no relatório anterior), e no continente para 161,7 (138,7).

O R(t) desceu de 1,14 para 1,13 a nível nacional e no continente passou de 1,15 para 1,14.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O Reino Unido foi incluído na lista de países cujos cidadãos serão sujeitos a quarentena de 14 dias após entrada em Portugal continental, determina um despacho hoje publicado pelo Governo, que entra em vigor na segunda-feira.

Os passageiros provenientes do Reino Unido poderão, contudo, ficar dispensados de confinamento "se munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004", lê-se no despacho.

Mais de 1.300 alunos de 52 turmas dos cinco municípios do Algarve onde as aulas presenciais foram suspensas estão em isolamento, havendo registo de 78 alunos infetados com covid-19, disse esta segunda-feira à Lusa a delegada de Saúde do Algarve.

A decisão da passagem ao ensino não presencial, até ao final do ano letivo, nas escolas do 1.º e 2.º ciclos dos municípios do Algarve Central -- Faro, Loulé, Albufeira, Olhão e São Brás de Alportel -, foi anunciada no domingo ao final da tarde, tendo as autoridades de Saúde alegado a "gravidade da situação" epidemiológica.

Está a aumentar o número de pessoas que faltam à marcação para a primeira toma da vacina contra a covid-19 sem uma justificação válida.

Se por um lado as faixas etárias mais jovens têm agilizado o processo de vacinação, por outro trazem um novo problema. Em Gondomar, multiplicam-se as faltas nos autoagendamentos da primeira toma. Nos dois centros de vacinação de Vila Nova de Gaia chegam a faltar mais de 300 pessoas num só dia.

Mais de 3,9 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.919.801 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 180.725.470 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, o México e o Peru.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

