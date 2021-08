Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se esta segunda-feira com Jair Bolsonaro

O Presidente da República encontra-se esta segunda-feira com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O encontro marca o fim da viagem de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil.

O reencontro entre os dois Chefes de Estado poderia ter acontecido este sábado, mas Jair Bolsonaro não esteve na cerimónia de reabertura do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.

No final da inauguração, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com representantes da comunidade Portuguesa no Brasil e jantou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Também durante a vista, o Presidente português esteve com Lula da Silva e Michel Temer.