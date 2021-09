Caso Gabby Petito: FBI emite mandado de detenção para Brian Laundrie

O FBI emitiu um mandado de detenção para o namorado de Gabby Petito, a jovem que foi encontrada morta no Wyoming. Brian Laundrie terá usado o cartão de débito da jovem, quando já estava desaparecida.

Todas as pistas são importantes para tentar encontrar Brian, desaparecido na Reserva Natural de Carlton, na Flórida. As autoridades acreditam que o jovem está escondido nessa zona e, por isso, há uma semana que desbravam terreno.

As buscas intensificam-se numa altura em que o FBI emitiu um mandado de detenção para o jovem de 23 anos. Porém, não está relacionado com o homicídio de Gabby Petito.

As autoridades continuam a investigar factos e circunstâncias e apelam à colaboração de quem souber do envolvimento ou paradeiro de Brian Laundrie para contactar o FBI.

Em causa está o uso fraudulento do cartão de débito de Gabby Petito em mais de 1.000 dólares (cerca de 820 euros), entre 30 de agosto e 1 de setembro.

Brian Laundrie voltou para casa sozinho na Flórida, no dia 1 de setembro, sem a namorada e sem dar explicações.

A jovem foi vista pela última vez a 24 de agosto. As autoridades norte-americanas acreditam que o homicídio possa ter ocorrido entre os dias 27 e 30 de agosto.

Brian Laundrie é considerado pessoa de interesse no caso. Por enquanto, o namorado de Gabby não é suspeito.

Para além de mergulhadores, cães pisteiros, drones e helicópteros, as buscas foram reforçadas com veículos todo o terreno.

Brian Laundrie deixou a casa dos pais dias após a família de Gabby ter comunicado o desaparecimento da jovem a 11 de setembro.

O corpo foi encontrado no domingo, no Parque Nacional de Grand Teton, em Wyoming. A causa de morte ainda não foi revelada, apesar do médico legista ter confirmado tratar-se de homicídio.

