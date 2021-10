Restos mortais encontrados na Flórida são de namorado de Gabby Petito

O FBI confirmou esta quinta-feira que os restos mortais encontrados num parque Ambiental Myakkahatchee Creek em North Port, na Flórida, são de Brian Laundrie, o namorado desaparecido de Gabby Petito.

Os restos mortais estavam num estado de decomposição avançado, que pode indiciar que a morte aconteceu há vários dias, ou semanas. Junto aos restos mortais, os agentes encontraram uma mochila e um bloco de notas numa área que, até recentemente, estava submersa.

Os pais de Brian participaram nas buscas, um mês após o desaparecimento do filho. Na terça-feira, Chris e Roberta Laundrie, comunicaram às autoridades a intenção de participar nas buscas, juntamente com as forças de segurança.

Morte de Gabby Petito

Brian Laundrie, de 23 anos, era considerado uma "pessoa de interesse" e o principal suspeito do desaparecimento e homicídio de Gabby Petito.

A jovem de 22 foi estrangulada até à morte, o que coloca o namorado como o principal suspeito, apesar do seu envolvimento não ter sido provado.

"A causa da morte é estrangulamento e é homicídio", disse Brent Blue, médico legista do condado de Teton, no estado de Wyoming, citado pela AFP.

Foi também identificado na autópsia que Gabby Petito foi morta entre três e quatro semanas antes do corpo ter sido encontrado.

O corpo de Gabby Petito foi encontrado a 19 de setembro no Parque Nacional de Grand Teton, Wyoming, que o casal tinha visitado.

IMAGENS DE GABBY A ADMITR QUE NAMORADO A AGREDIU

Foram revelados excertos das declarações de Gabby Petito à polícia do Utah, quando a 12 de agosto, as autoridades mandaram parar a carrinha onde ela e o namorado viajavam, depois da denúncia dos ocupantes de outro veículo que viram uma grande discussão entre os jovens.

Neste vídeo, Gabby admite que Brian a agrediu. Voltam-se a levantar críticas à atuação da polícia de Moab, no Utah, que, perante estas declarações, os deixou prosseguir viagem sem investigar, mais a fundo, o que se poderia estar a passar entre o casal.

Gabby Petito desapareceu poucos dias depois e acabou por ser encontrada morta, a 18 de setembro.

Veja mais: