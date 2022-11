Eleições em Angola: menos de 10% dos angolanos em Portugal estão aptos a votar

Menos de 10% dos angolanos residentes em Portugal estão aptos a votar nas eleições em Angola. É a primeira vez que podem votar nas eleições Presidenciais. São apenas 7.600 eleitores.

A grande maioria dos 80.000 angolanos a viver em Portugal não vai votar porque não se inscreveu na embaixada. Há quem desconheça o processo e quem não se tenha inscrito por descrença na governação do país.

Vários moradores da Quinta do Mocho estiveram numa festa de campanha do MPLP, que dizem ter sido organizada pela embaixada de Angola em Portugal. À SIC, fonte da Embaixada recusa e garante a organização foi da autoria de um partido político com ligações ao PCP – ou seja, o MPLA.