Espanha reforça segurança em edifícios públicos e do Governo após cartas-bomba

Em Espanha, a segurança dos edifícios públicos e do Governo e das embaixadas está a ser reforçada. Apesar das cartas-bomba que foram enviadas, as autoridades consideraram que não é necessário aumentar o nível de alerta terrorista.

O aumento de policiamento e equipas médicas é discreto, mas nota-se quando comparado com o o aparato que normalmente caracteriza os edifícios públicos e do Governo. Hugo Alcântara, repórter da SIC, conta o que se vê junto ao Congresso dos Deputados – o equivalente espanhol à Assembleia da Republica.

O Ministro do Interior afirmou, esta sexta-feira, que a investigação aos objetos postais armadilhados já está a decorrer desde a semana passada, altura em que o primeiro-ministro, Pedro Sanchéz, recebeu uma destas cartas-bomba.

Esta sexta-feira, a embaixada da Ucrânia, onde também tinha chegado uma das cartas armadilhadas, recebeu um objeto postal com um conteúdo “macabro”: sangue e olhos de animais. Apesar de ter chegada na mesma altura das cartas-bomba, as autoridades consideram não haver relação com os outros eventos.