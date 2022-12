O chefe da diplomacia portuguesa disse esta sexta-feira que o Ministério dos Negócios Estrangeiros deu indicações às embaixadas portuguesas para reforçarem os cuidados na receção de correio, na sequência do caso das cartas armadilhadas enviadas para entidades em Espanha.

"Estamos a dar indicações às nossas embaixadas para terem atenção redobrada a encomendas ou correio que recebam", disse, em declarações à agência Lusa, João Gomes Cravinho, a partir de Lodz (Polónia), garantindo que as missões portuguesas no exterior "estão atentas, em função do que aconteceu em Espanha nos últimos dias".