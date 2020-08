As ameaças da extrema-direita a 10 ativistas antifascistas estão a ser investigadas como terrorismo.

De acordo com o Jornal Expresso, as autoridades estão a dar prioridade máxima à investigação do e-mail de ódio enviado a 11 de agosto a personalidades como o dirigente do SOS Racismo Mamadou Ba e as deputadas Joacine Katar Moreira, Mariana Mortágua e Beatriz Gomes Dias.

Na mensagem eletrónica referiam que se o prazo fosse ultrapassado "medidas seriam tomadas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português", e que "o mês de agosto será o mês do reerguer nacionalista".

A investigação está a ser dificultada pelo facto do e-mail ter sido enviado por um servidor temporário.

Neste momento, pelo menos seis das 10 pessoas ameaçadas estão com proteção policial.

As autoridades admitem uma eventual ligação entre as ameaças e a concentração neonazi que aconteceu dias antes em frente à sede do SOS Racismo.

A CARTA DIRIGIDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AO PRIMEIRO-MINISTRO

Trinta e quatro grupos associações e coletivos de afrodescentes e ciganos escreveram uma carta aberta ao Presidente da República e ao primeiro-ministro, onde criticam a falta de uma posição política perante os mais recentes acontecimentos, incluindo a morte do ator Bruno Candé.

Pedem aos responsáveis políticos que combatam o racismo e o crescimento da extrema direita em Portugal e que demonstrem solidariedade para com as vítimas de ataques raciais.