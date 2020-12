MAI alarga inquérito após novas denúncias de violência e maus tratos no SEF

O Ministério da Administração Interna vai alargar o âmbito do inquérito a "alegada violência e maus tratos as instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa".

Em nota divulgada à comunicação social, o MAI avança hoje que o inquérito, aberto em 30 de novembro pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), vai ser alargado no seguimento de novas denúncias de alegada violência e maus tratos.:

A decisão tem por base as denúncias noticiadas este sábado pelo Diário de Notícias e, também, pelo Expresso na sua edição de sexta-feira.

O inquérito determinado por Eduardo Cabrita teve por base as denúncias de uma cidadã brasileira, sob anonimato, divulgadas na edição de 28 de novembro do Diário de Notícias.

Uma queixa apresentada por um cidadão cabo-verdiano. O homem viveu 20 anos em Portugal, onde constituiu família, e foi preso por tráfico de droga, com pena acessória de expulsão do país.

Por ter mulher e filhos em Portugal, recorreu para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, pedindo que a expulsão fosse anulada. Rejeitou a saída em liberdade condicional, na expectativa que chegasse uma decisão a ser favor de Estrasburgo. Situação que explicou aos inspetores do SEF que o foram buscar em novembro de 2019 a Alcoentre e o levaram para o aeroporto.

No centro de detenção terá sido pontapeado, esmurrado, algemado a um carrinho de bagagens e obrigado a ficar de cócoras. O cidadão cabo-verdiano conta que esteve sem comer e que não o deixaram falar nem com a família nem com a advogada.