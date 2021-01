Seleção do procurador europeu pode vir a ser anulada por decisão judicial 

O processo de seleção do procurador europeu pode vir a ser anulado por decisão judicial.

Um dos juízes excluídos do concurso ao lugar deu entrada com uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. Rodrigues da Cunha diz que houve vários vícios no processo e alega ainda que não foi notificado pelo Ministério da Justiça que tinha sido excluído.

A Ordem dos Advogados decidiu também avançar com uma queixa-crime no Ministério Público.

A ministra da Justiça vai ser ouvida na quinta-feira à tarde, no Parlamento, sobre a polémica com a escolha do procurador europeu.