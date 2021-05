Providência cautelar no Zmar. "Estamos numa apreciação muito preliminar ainda"

O Supremo Tribunal Administrativo recebeu esta sexta-feira a providência cautelar interposta pelos proprietários das habitações do empreendimento Zmar. O Governo afirma que ainda não foi notificado oficialmente, mas já prepara contestação. Rita Garcia Pereira, advogada, explica à SIC Notícias que o processo ainda está “muito no início”.

“Ao contrário do que tem sido noticiado, a providência cautelar foi recebida e a isto se resume a atitude do tribunal. Verificou os pressupostos do ponto de vista formal e, depois disso, é que irá analisar inclusivamente os fundamentos da mesma. Estamos numa apreciação muito preliminar ainda”, afirma em entrevista à Edição da Noite.