"Quem está em melhores condições para derrotar António Costa sou eu!"

A três semanas das eleições internas no PSD, o atual presidente e recandidato fez uma conferência de imprensa para anunciar que não vai andar pelo país em campanha interna, deixando isso a cargo da direção de campanha.

Rui Rio diz que não está disponível para participar em debates e que isso pode significar a perda de um "tempo precioso" para preparar as eleições legislativas de 30 de Janeiro. Com ironia, Paulo Rangel aplaude a mudança de estratégia do opositor, mas lamenta que não haja debate interno.