Ministro Eduardo Cabrita demite-se

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fez esta sexta-feira uma declaração, no Ministério da Administração Interna, em Lisboa.

Eduardo Cabrita acaba de anunciar a demissão do cargo de ministro da Administração Interna do XXI Governo Constitucional, cargo que ocupava desde outubro de 2017. Antes, recorde-se, foi ministro Adjunto.

"Entendi solicitar hoje [sexta-feira] a exoneração das minhas funções de ministro da Administração Interna ao senhor primeiro-ministro", afirmou Eduardo Cabrita, numa declaração à comunicação social sem direito a perguntas.

Após este anúncio, Eduardo Cabrita deixou a António Costa uma palavra de agradecimento pela "oportunidade de partilhar estes seis anos de intensa dedicação à causa pública e, sobretudo, estes quatro anos que me tornaram desde há alguns dias o ministro da Administração Interna com o mais longo mandato em democracia".

A decisão surge no dia em que o Ministério Público acusou o motorista do ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita de homicídio por negligência, no caso do atropelamento mortal de um trabalhador na A6.

Motorista de Eduardo Cabrita acusado de homicídio por negligência

O motorista do ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita foi acusado de homicídio por negligência, no caso do atropelamento mortal de um trabalhador na A6. A SIC Notícias teve acesso à acusação do Ministério Público que concluiu que "houve total inobservância das precauções exigidas pela mais elementar prudência".

Na viatura, além do ministro e do motorista, seguiam mais três pessoas, uma delas um tenente-coronel de Infantaria da GNR, que é oficial de ligação no gabinete do ministro.

O carro seguia a 163 quilómetros por hora, quando ocorreu o atropelamento ao quilómetro 77 da A6, no sentido Estremoz-Évora, pelas 13h08.

O processo correu no Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Évora e já não está em segredo de Justiça.

A acusação do Ministério Público, a que a SIC Notícias teve acesso, diz que o motorista Marco Pontes, o único acusado no processo, "agiu com total inobservância das precauções exigidas pela mais elementar prudência" e a velocidade a que seguia excedia "em mais de 40 quilómetros/hora" o limite de velocidade "máximo legalmente estipulado para a circulação em autoestradas".

