Primeiro-ministro agradece os seis anos de Eduardo Cabrita no Governo

O primeiro-minsitro reage à demissão de Eduardo Cabrita, esta sexta-feira. António Costa agradece o trabalho e o esforço que o ministro da Administração Interna desempenhou no Governo. O chefe do Executivo realçou os resultados e os ganhos do Ministério durante esse período.

"Quero enfatizar os resultados e os ganhos em termos de segurança que o país teve ao longo".

António Costa acrescenta que houve um esforço e isso transpareceu na redução dos índices de criminalidade e "na diminuição do número de incêndios" em Portugal.

A demissão do governante deve-se à conclusão do inquérito da acusação que, segundo o primeiro-ministro, "nada diz sobre o ministro da Administração Interna, referindo-se apenas ao motorista".

O chefe do Executivo confirma que Eduardo Cabrita pediu a exoneração, na sequência da acusação de homicídio por negligência ao seu motorista pelo atropelamento moral de um trabalhador.

António Costa assegurou que comunicou a demissão ao Presidente da República e "oportunamente designará uma personalidade para substituir Eduardo Cabrita".

Eduardo Cabrita acaba de anunciar a demissão do cargo de ministro da Administração Interna do XXI Governo Constitucional, cargo que ocupava desde outubro de 2017. Antes, recorde-se, foi ministro Adjunto do primeiro-ministro, entre novembro de 2015 a outubro de 2017

SAIBA MAIS