Acidente com carro de Eduardo Cabrita: família da vítima vai pedir abertura da instrução

O advogado da família do trabalhador atropelado pelo carro em que seguia o ex-ministro da Administração Interna vai pedir a abertura da instrução.

A decisão foi comunicada à SIC pelo advogado José Joaquim Barros.

O objetivo é responsabilizar criminalmente o Estado, na pessoa de Eduardo Cabrita, pelo atropelamento mortal na A6.

O motorista do carro, que regressava a Lisboa com o ex-ministro no banco de trás, está acusado de um crime de homicídio por negligência.

A advogada de Marco Pontes anunciou esta manhã que também vai pedir a abertura da instrução para responsabilizar Eduardo Cabrita.

