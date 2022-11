O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, reagiu, esta quarta-feira, às acusações de alegados esquemas com contratação fictícia de prestação de serviços para autarquias e de apropriação de fundos da autarquia para fins pessoais.

O responsável nega ter existido uma "troca de favores e de lugares ou uso de dinheiro públicos para adquirir poder". Diz ainda que o seu nome é arrastado para a "praça pública" devido a "guerras internas em estruturas do PSD".

Em comunicado, afirma:

"Que fique claro: no Município de Oeiras não há trocas de favores e de lugares ou uso de dinheiros públicos para adquirir poder nas estruturas de partidos".

Na mesma nota enviada às redações, o autarca garante que a Câmara de Oeiras não contratou empresas "suspeitas de contratos fictícios com a administração para proveitos próprios". E distancia-se daquilo que chama "perseguições internas" do PSD.

Isaltino Morais garante ainda que não interferiu na contratação da secretária do gabinete do PSD na Câmara de Oeiras. Refere mesmo que não sabia, "até ontem", que é mãe de Alexandre Poço, candidato dos sociais-democratas à Câmara de Oeiras.

Isaltino Morais alvo de buscas

A Polícia Judiciária (PJ) fez várias buscas, na terça-feira, devido a suspeitas de corrupção em contratos fictícios de prestação de serviços para autarquias e suspeitas de apropriação de fundos da autarquia para fins pessoais.

Os inspetores passaram pela Câmara de Oeiras, de Odivelas e ainda pela junta de freguesia das Avenidas Novas, onde trabalham a mulher e o pai de um dirigente do PSD, Rodrigo Gonçalves.

No centro das suspeitas estarão empresas ligadas a Rodrigo Gonçalves e à família, o que levou também a buscas na Câmara de Odivelas, onde trabalha a mulher do dirigente do PSD e à junta de freguesia das Avenidas Novas, presidida por Daniel Gonçalves, pai de Rodrigo Gonçalves.

Segundo a Polícia Judiciária, "está em causa (…) a prática de crimes de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, de participação económica em negócio e de prevaricação."