Portugal vai passar a ter dois cursos de Medicina no ensino privado

Vai abrir em Portugal o segundo curso de Medicina numa faculdade privada. A Universidade Fernando Pessoa foi autorizada a abrir um mestrado integrado de seis anos, que vai funcionar no Porto e em Gondomar.

O novo curso de Medicina na Universidade Fernando Pessoa ainda não é oficial. Só o será quando for publicado em Diário da República, mas está, desde esta manhã, no site da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

A notícia foi avançada pelo Público: Portugal vai ter, a partir do próximo ano letivo, um segundo curso de Medicina no ensino Privado.

O mestrado integrado de seis anos da Universidade Fernando Pessoa passou no crivo da a A3ES e foi aprovado por um ano. A aprovação é renovável por mais três anos.

Vão começar por abrir 40 vagas que podem, depois, aumentar progressivamente até às 60. Do total de lugares disponíveis, 80% serão para estudantes estrangeiros. O curso vai funcionar entre o Porto – na sede da universidade – e Gondomar, onde a Universidade Fernando Pessoa tem um hospital a que chama já de Hospital-Escola.

Em Portugal existem sete cursos de medicina em universidades públicas. A abertura de novos cursos não é consensual. A Ordem dos Médicos, por exemplo, tem manifestado uma forte oposição, devido à . Também neste caso, emitiu um parecer desfavorável ao projeto. Miguel Guimarães afirma que a preocupação se prende apenas com a qualidade do ensino.

A Universidade Católica foi a primeira privada a conseguir abrir um curso de Medicina, tendo arrancado em setembro de 2021. No final desse ano, outras duas privadas apresentaram propostas.

A proposta da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), com sede no Gandra, no concelho de paredes, ficou para trás. Foi a sexta tentativa da cooperativa, mais uma vez sem sucesso.

A Universidade Fernando Pessoa, que agora viu o curso ser aprovado, também já tinha arriscado dois projetos – um em 2010 e outro em 2012 – que acabaram chumbados.