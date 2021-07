Desistência de Simone Biles levanta o debate sobre a saúde mental dos atletas de alta competição

A norte-americana Simone Biles abandonou a prova de equipas de ginastica artística e da final do all-around em Tóquio por questões emocionais e levantou o debate sobre a saúde mental dos atletas de alta competição. A análise do especialista em psicologia do desporto Gaspar Ferreira.

Era sabido que os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 seriam diferentes mas, além da pandemia, salta agora para a discussão o tema da saúde mental.

A campeã olímpica Simon Biles abandonou as provas de equipa e individual. Diz ter desistido para garantir que não punha em causa o trabalho de toda a equipa. Decidiu parar antes de quebrar.