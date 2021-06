Mentes vencedoras: a resiliência

O que é a resiliência?

Apesar da controvérsia, a resiliência refere-se a um padrão de funcionamento adaptativo após a experiência e/ou exposição a uma situação de adversidade. A resiliência não significa invulnerabilidade, mas sim maior capacidade de manter o funcionamento normativo perante uma situação de stresse ou adversidade.

O tópico da resiliência é importante no desporto, porque os atletas devem utilizar e otimizar um conjunto de características psicológicas para resistir às pressões que sofrem.

Trata-se de um processo dinâmico entre as situações potencialmente geradoras de stresse e diferentes fatores de risco e de proteção, não sendo um atributo estável.

Fábio Silva, futebolista português a jogar em Inglaterra, explica como consegue recuperar o bem-estar nos momentos mais difíceis.

Que fatores de risco podemos encontrar?

O stresse inerente ao contexto da competição é uma exigência ambiental relevante que pode envolver diversos aspetos, tais como a preparação, as lesões, a pressão, o mau desempenho, as expetativas e a rivalidade.

Ao nível das lesões, refira-se o risco de sofrer uma lesão, o risco de ser lesionado deliberadamente pelo adversário, a determinação da causa da lesão, a incapacidade de treinar, a impossibilidade de marcar presença em competições importantes, a perda de aptidão física, a incerteza sobre a obtenção de níveis de desempenho similares ao momento antes da lesão, entre outros aspetos.

Um dos fatores de stresse mais comum experimentado pelos atletas é a expetativa de desempenho, sejam as pressões que um atleta de competição coloca sobre si próprio, sejam as pressões colocadas por uma fonte externa, tais como ser o favorito devido ao investimento realizado, jogar bem em benefício da equipa, competir em direto na televisão, lidar com as críticas nas redes sociais.

São também de considerar a avaliação de desempenho pelos treinadores e colegas de equipa, o não querer desapontar treinadores e colegas de equipa e a procura de reconhecimento.

Para além do stresse organizacional que abrangem as questões de liderança (por exemplo, personalidade e atitudes do treinador), questões culturais e de equipa (por exemplo, interações com os colegas de equipa, comunicação, objetivos coletivos), questões logísticas e ambientais (por exemplo, instalações, equipamentos, condições meteorológicas, viagens, alojamento, regras e regulamentos, segurança) e questões de desempenho e pessoais (por exemplo, lesões, finanças, dieta e hidratação, transições de carreira), podem existir tensões na vida familiar não desportiva que densificam as exigências ambientais sentidas pelo atleta, tais como a ligação trabalho-vida, questões familiares e a morte de uma pessoa significativa.

Com relevância para os jovens atletas, nas fases iniciais da sua carreira, surgem as dificuldades associadas a compromissos académicos, a necessidade de equilibrar objetivos educativos e desportivos com relações pessoais.

E que fatores protetores podemos encontrar?

Vários autores têm descrito as características de personalidade como um fator de proteção importante. As principais características que foram consideradas como tendo um impacto desejável nas reações e respostas dos atletas envolvem o otimismo, a competitividade, a esperança e a proatividade.

Também a motivação tem merecido atenção. Os níveis ideais de motivação são consistentemente relatados como um atributo psicológico necessário para resistir ao stresse e à pressão no desporto.

Por exemplo, os campeões olímpicos tinham múltiplos motivos para competir ao mais alto nível, incluindo "ser o melhor que se pode ser", reconhecimento social, paixão pelo desporto, alcançar objetivos de abordagem progressiva e demonstrar competência.

Rui Patrício, o guarda-redes da seleção nacional, atualmente ao serviço do Wolverhampton, confessa que sempre teve o sonho de chegar à mais alta competição. Por isso, dava o máximo em todos os treinos e jogos.

Na verdade, em ambientes desportivos, a motivação demonstrou prever resultados adaptativos, tais como melhor bem-estar, maior esforço, interesse e persistência e orientações desportivas positivas.

Os desportistas de alta velocidade são capazes de prever rotas alternativas face a bloqueios, desenvolver múltiplas estratégias para ultrapassar obstáculos e exibir elevados níveis de dedicação e energia na prossecução de objetivos desejáveis.

Merecem ainda referência a confiança, a capacidade de uma pessoa manter o foco sobre o que é mais importante numa dada situação e o suporte social percebido.

A investigação demonstra, por exemplo, que os campeões olímpicos estavam protegidos das pressões do desporto de elite ao perceber que lhes era disponibilizado apoio social de alta qualidade por parte da família, treinadores, companheiros de equipa e restante staff.

VEJA TAMBÉM:

► A PÁGINA DESAFIOS DA MENTE