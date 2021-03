Foi a própria Catarina que descobriu a existência de Sara e que a encontrou no Facebook. De acordo com ambas, a conversa foi calma. Quase como se estivessem a falar de um assunto trivial e não sobre as mentiras, manipulações e atitudes de Tiago.

Catarina não sabia o que o marido era. Pensava apenas que Tiago era agressivo e um mulherengo com "gostos sexuais estranhos". Sara, que em tempos já tinha conhecido alguém a nível profissional com os mesmos traços, ajudou Catarina a perceber que estavam perante alguém com características de psicopata.

A relação não terminou e Catarina continua com Tiago. O medo impede-a de separar-se. O medo que fez com que tivesse de desligar o telemóvel a meio da entrevista porque Tiago estava à sua procura.

Na entrevista, Catarina e Sara relataram os últimos anos ao lado de Tiago.

Tiago e Catarina conheceram-se em 2012, nas redes sociais, numa altura em que se sentia "muito sozinha". Não estava com nenhum homem desde 2005, ano em que se separou do primeiro marido, que "bebia muito" e a agredia.

Confessa que, quando conheceu o Tiago, estava carente e farta de estar sozinha. "Devia estar a usar os óculos cor de rosa, não via nada." Era atencioso, simpático e "um cavalheiro". As coisas estavam bem e considerava-se uma mulher feliz.

"Quando caí nas mãos deste homem, estava completamente desesperada." Confessa que não teve tempo de ver a pessoa que ele realmente era.

Ao fim de um ano, casaram-se e as coisas começaram a mudar. Tiago começou a tentar dominá-la sexualmente. Queria levá-la a conhecer outros casais para terem sexo em grupo. Levou-a um bar de swing. "Claro que não gostei. Chame-me antiquada, mas nunca iria conseguir fazer isso."

As recusas de Catarina levaram-no a o tornar-se "o diabo em pessoa". As agressões verbais começaram. "És uma antiquada. Não vales nada", dizia-lhe.

"Fez-me a vida negra. Era um verdadeiro terror."

Os castigos eram uma realidade. "Quando não sou bem-comportada, castiga-me." Tira-lhe o dinheiro ou recusa-se a fazer coisas por ela.

E as agressões físicas também aconteceram. Duas vezes. No início do casamento, Tiago deu-lhe uma chapada, deixando-a "chocada". O pedido de desculpas veio logo a seguir, o que deixou Catarina sem saber o que fazer. Vinha de um casamento agressivo e, por isso, sabia bem o que era a violência doméstica. Mas Tiago pediu-lhe desculpas e isso fez com que não apresentasse queixa na polícia.

Na segunda vez, dirigiu-se à GNR para apresentar queixa. Estavam na cozinha, prestes a começar o jantar, quando Tiago, lhe deu um empurrão e cuspiu-lhe na cara. "Isso foi a gota de água. Levei muito a mal. Fiquei muito triste e enojada."

Perante a agressão, apresentou queixa na polícia. Confessa que se tivesse sido hoje não o faria. "Esses dias para mim foram infernais." Tiago foi chamado a depor e tornou-se ainda mais agressivo. Tão agressivo que Catarina teve de retirar a queixa.

"Ainda hoje me diz que nunca me vai perdoar na vida."

Desde então, nunca mais lhe bateu. Catarina protege-se com uma frase: "Atenção que a GNR ainda está no mesmo sítio."

"Ele parece uma santidade, quando está com a minha família. Perante as outras pessoas, ele não parte um prato. É uma pessoa que sabe estar. É muito simpático, muito atencioso, carinhoso e fala baixinho."

O problema é quando estão sozinhos. A personalidade muda e, de repente, "fica um furacão".

Catarina tem medo de Tiago, especialmente quando os "olhos dele ficam diferentes."

"Metem medo. A expressão dos olhos muda. Eu olho para os olhos dele e fico em choque."

Quando os olhos dele mudam, tenta amenizar a situação. "Ele não é normal."

Tiago vive da reforma, depois de ter parado de trabalhar aos 50 anos. Catarina tem uma loja que, durante a pandemia de covid-19, deixou de lucrar.

O dinheiro entre o casal é "partilhado". Tiago tem uma conta bancária com o dinheiro de ambos e, daí, retira 300 euros todos os meses para entregar à Catarina, que servem não só para as suas necessidades, mas também para a comida que entra em casa.

"Estou proibida de mexer na conta bancária, eu não tenho dinheiro sequer. Ele dá-me 300 euros por mês e eu tenho de me governar o mês todo com esse dinheiro."

Até à pandemia de covid-19, conseguia fazer a sua vida com os 300 euros e o dinheiro que vinha do seu trabalho. "Neste momento, com a crise, não consigo viver sem a ajuda dele.

"Tenho de me submeter e tenho de ser o tapete dele."

Catarina acredita que só se casaram porque Tiago está interessado no património que os pais dela têm. Quando se casaram, Tiago disse-lhe para vender a loja: "Essa porcaria não dá nada. Vende o teu negócio". Uma amiga disse-lhe que o Tiago só estava com ela por causa do dinheiro que podia vir da venda da loja e do património dos pais. Ela não acreditou na altura e nunca mais falou com a amiga.

Tiago obrigou-a a vender o seu carro para comprar um para ele. E tem planos nos para o futuro: um carro novo e uma autocaravana "para passear pelo país".

"Ele é uma pessoa que procura alguém na qual se possa encostar", confessa, dizendo que o marido gasta muito dinheiro, o que tem e o que não tem.

Catarina revela que Tiago pede créditos e está a dever quase 6 mil euros. Numa das cartas que conseguiu ler, descobriu os créditos que o marido tinha.

Quando questionada sobre o destino do dinheiro, responde: mulheres e homens.

Três anos depois de se casarem, Catarina começou a duvidar da pessoa que era Tiago. Reparou num número de telefone que estava sempre a ligar para casa. Numa das vezes, conseguiu atender e era uma mulher. Questionou-a e percebeu que era uma mulher com quem Tiago estava envolvido sexualmente.

"Fiquei chocada", não só por descobrir que o marido tinha uma amante, mas também por essa amante ser 20 anos mais velha. "Pensei, 'Este homem só pode ter uma tara'. Qualquer coisa que não consegui identificar."

Confrontou-o com a situação. Com medo de possíveis doenças, exigiu que fizesse análises e lhe mostrasse que estava tudo bem. Tiago recusou e, desde então, nunca mais dormiram juntos.

Nesta altura, Catarina começou a duvidar ainda mais dele.

"Tinha um comportamento tão estranho. Era mau."

Foi à procura de respostas e, em 2017, começou a encontrar. Tiago mantinha vários telemóveis diferentes, que usava para marcar encontros não só com mulheres, mas também com homens.

Foi encontrando mensagens e imagens. Descobriu que Tiago mantinha relações sexuais com diferentes pessoas. Marcava encontros. Organizava orgias. Tinha perfis em plataformas de encontros. Num dos muitos telemóveis, tinha um contacto com o nome de "Amor". Catarina ligou. Era um homem.

Numa das mensagens que leu, descobriu Sara. Procurou-a no Facebook e encontrou-a. Perguntou-lhe de onde conhecia o seu marido e recebeu a resposta: "Não o conheço". Mas Sara conhecia, só não sabia que Tiago era casado com Catarina.

Canva

Sara ficou "extremamente surpreendida" quando foi confrontada com as mensagens de Catarina. Na mesma altura, também estava a receber mensagens de Tiago, que a alertavam que a "ex-mulher" podia vir a contactá-la. Disse-lhe que estava a tentar prejudicá-lo.

Sara foi confrontada com duas realidades diferentes. Por um lado, tinha o homem que já conhecia há mais de um ano e com quem ia assumir um relacionamento amoroso. Por outro, tinha uma mulher que dizia estar casada com o Tiago.

Conheceu Tiago nas redes sociais. Disse-lhe que era do Seixal, mas que estava a viver em Leiria. Foi vê-la a Lisboa e, desde então, trocavam mensagens e falavam por chamada. Durante o primeiro confinamento, afastaram-se, mas voltaram a entrar em contacto.

Tiago veio com "uma grande conversa" e que ia a Lisboa para "acertar as coisas". Queria assumir a relação com a Sara.

"Dizia que me amava. Que tinha tentado esquecer-me, mas não tinha conseguido."

Nas conversas que mantinha, Tiago falava-lhe dos filhos, com quem dizia ter uma boa relação. "Às vezes, ligava-me e, de repente, dizia que tinha de desligar porque o Francisco estava a chegar". De acordo com Sara, Francisco era o filho com quem falava mais. Mas nada disso era verdade. Catarina confessa que o marido não mantém qualquer tipo de contacto com os filhos.

Sara foi à procura de respostas e confirmou que quem estava a mentir era Tiago.

"Algo me dizia que havia coisas que não batiam certo. Porque ele parecia não ter aquela disponibilidade toda que, supostamente, um homem que está sozinho tem. O meu instinto dizia-me que havia alguma coisa que não batia certo."

Sem lhe dizer nada, começou a tentar apanhá-lo nas suas próprias mentiras. "Ele mentia de uma forma que nunca tinha visto antes. Nunca." Dizia-lhe que estava com as filhas. Era mentira. Dizia-lhe que ia ver futebol. Era mentira. Dizia-lhe que que Catarina era a ex-mulher. É mentira.

"Fiquei extremamente chocada com a pessoa que ele é. Porque ele era uma pessoa, aparentemente, muito educada, muito cavalheiro, que tratava muito bem da sua saúde, um bom pai."

Não o confrontou logo, porque a Catarina tinha medo da sua reação. "Apercebi-me que a Catarina era uma vítima e fiz tudo ao meu alcance para não a prejudicar." Quando o confrontou, Catarina sabia e estava preparada.

"Estou apaixonado por ti"

Sara mentiu e disse que tinha encontrado o Facebook de Catarina, onde tinha descoberto imagens do casal. Perguntou-lhe se era casado. "Não tenho casamento nenhum, isto já acabou. Estou apaixonado por ti", foi a resposta.

Quando lhe perguntou o porquê de não se separar, Tiago disse que não podia: "porque ela fica-me com a casa". E, a partir daí, começou a falar mal de Catarina. "Ela não é aquilo que tu pensas e tenho provas que ela tem problemas psiquiátricos."

Mas Sara já tinha percebido o que Tiago era.

"A conclusão a que cheguei é que ele era um mentiroso patológico e que tinha todos os traços de psicopatia."

A relação entre ambos terminou. "A partir do momento em que se sentiu confrontado, também não insistiu mais."

Catarina conseguiu encontrar em Sara um apoio. Tem consultas de psiquiatria, às escondidas do marido, "duas ou três vezes" por ano, mas não dá pormenores da vida conjugal: "Do que me adianta estar a falar sobre um psicopata, se ele não vai mudar?"

Descobriu a verdade através de Sara, que começou a pesquisar mais sobre a psicopatia para a ajudar. Sara cruzou-se em tempos, no trabalho, com uma pessoa com traços semelhantes. Na altura, a psicóloga disse-lhe que se tratava de um psicopata. Quando Catarina lhe revelou as atitudes e comportamentos de Tiago, percebeu: "Eu estou perante uma pessoa que tem um distúrbio de personalidade".

"Isto é uma coisa que marca", confessa Sara, que defende que a falta de informação sobre a psicopatia é um problema que leva estes casos a prolongarem-se no tempo. "As pessoas ficam completamente amarradas a este tipo de pessoas, que são extremamente manipuladoras."

"Estou receosa de voltar a encontrar alguém assim, que consegue mentir tão bem." As mentiras foram o que mais a impressionou: "A capacidade de a pessoa criar uma personagem que não tem nada a ver com a pessoa que ele é. Isto é assustador."

Agora, quer ajudar Catarina a libertar-se de Tiago.

"Mas vou para onde? Quem é que me ajuda a pagar uma renda de casa? Onde é que arranjo trabalho?", questiona Catarina, que confessa que precisa do apoio financeiro de Tiago para conseguir viver. "O meu monstro já me disse que se eu o deixar, destrói a (loja) e nem precisa de sujar as mãos."

Quer separar-se dele, mas o medo impede-a.

"Se eu tivesse um ordenado em condições, já o tinha deixado há muito tempo. Assim, tenho medo. Tenho medo porque entre o primeiro casamento e este, passei muita fome."

Catarina tem "muito medo" do futuro. Não só em termos financeiros. Tem medo de chegar algum dia a tribunal e que não acreditem nela.

"Ele sabe dizer, fazer e mudar a conversa de modo a ter sempre razão. Ele é uma pessoa que sabe dar a volta ao texto. 'Não foi assim que eu disse, tu é que compreendeste mal. Não era isso que eu queria dizer, não tenho culpa de teres entendido mal'."

Confessa que já não gosta dele, nem sente qualquer carinho. É o medo. É o medo que a impede de terminar este capítulo da sua vida. É também por causa do medo que quer manter-se no anonimato e, por isso, os nomes, datas e locais deste artigo são fictícios.

