Sobe para 1.868 o número de mortos devido ao coronavírus

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta segunda-feira para 1.868, mais 93 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas, todas na província de Hubei.

Das 1.868 vítimas mortais, 1.863 são em territória chinês, uma nas Filipinas, uma em Hong Kong, uma no Japão, uma em França e uma em Taiwan. Há ainda mais de 73 mil casos confirmados.

PORTUGAL SEM CORONAVÍRUS

Portugal continua sem casos confirmados do novo coronavírus. A Direção-Geral da Saúde anunciou esta segunda-feira que os últimos dois casos suspeitos tiveram resultados negativos.

Um dos doentes é uma criança que está em observação no Hospital D.ª Estefânia, em Lisboa, e que regressou há poucos dias da China e estava com sintomas de infeção respiratória e febre. Fez análises, mas o Instituto Ricardo Jorge afastou a hipótese de infeção pelo coronovirus.

A outra suspeita recaía sobre uma mulher, que está internada no Hospital de São João, no Porto. O resultado da análise que foi feita também é negativo.

Ritmo de crescimento aparenta abrandar

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que os dados fornecidos pela China indicam um declínio de novos casos de infeção.

A OMS adverte, ainda assim, que todos os cenários estão sobre a mesa.

Passageiros em isolamento a bordo do navio Diamond Princess começam a regressar a casa

A maior concentração de doentes fora da China estava a bordo do navio de cruzeiro isolado ao largo de Yokohama, no Japão, com três mil pessoas a bordo.

Duas semanas depois, começou o repatriamento da maioria dos passageiros.

