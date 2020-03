Conselhos de saúde contra o coronavírus que se tornaram virais

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram. Em Portugal há pelo menos 31 pessoas infetadas.

Todos os dias surgem novas informações sobre o coronavírus. No entanto, ainda não existe um tratamento que leve até à cura da doença. Sendo o tema um dos mais falados dos últimos dois meses, houve quem se dedicasse a dar conselhos de saúde para evitar o Covid-19.

Espreite aqui alguns desses conselhos.

Comer alho

De acordo com a BBC, muitas publicações no Facebook recomendam a ingestão de alhos para evitar o coronavírus. Na China, uma mulher ficou com a garganta inflamada depois de comer 1,5 quilos de alho cru. A mulher teve de ir para o hospital.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que não há evidências que o alimento proteja contra o novo coronavírus.

LARRY CROWE

Suplemento mineral milagroso

O youtuber Jordan Sather afirma que existe um suplemento mineral milagroso que pode acabar o coronavírus. Em janeiro, quando ainda não se falava todos os dias do Covid-19, Sather fez uma publicação no Twiter em que diz que o MMS além de matar células cancerígenas, também ajuda a acabar com o coronavírus.

Beber água a cada 15 minutos

Mais uma vez, uma publicação no Facebook que foi partilhada por várias pessoas citava um médico japonês que recomendava beber água de 15 em 15 minutos, para eliminar qualquer vírus que poderia ter entrado na boca.

Beber água é bom para manter-se hidratado e os médicos recomendam que beba com regularidade ao longo do dia. No entanto, não existe nenhuma prova científica de que isso impeça o vírus.

Veja também: