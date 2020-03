Covid-19: Ativado plano distrital de emergência em Braga

O Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Braga foi esta quinta-feira ativado, para garantir a unidade de direção e controlo no combate à pandemia do novo coronavírus.

O anúncio da ativação foi feito, em comunicado, pelo presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, Miguel Costa Gomes, também presidente da Câmara de Barcelos.

No seguimento da declaração do estado de emergência, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Braga decidiu na quarta-feira, e como medida preventiva, propor ao membro do Governo responsável pela área da Proteção Civil a ativação do Plano Distrital de Emergência.

A proposta mereceu hoje a anuência da secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.

"Neste sentido, informa-se que se encontra ativo o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Braga, com o objetivo de garantir a unidade de direção e controlo, bem como uma adequada articulação e coordenação dos agentes de Proteção Civil e dos organismos e entidades de apoio, a empenhar na gestão desta situação, de elevada complexidade, sustentando a ação das autoridades de saúde", refere o comunicado.

