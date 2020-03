Covid-19: "Estar isolado não pode ser estar abandonado"

Segundo o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, os lares onde estão as pessoas idosas são locais particularmente problemáticos, visto que a entrada da infeção num desses grupos de risco aumenta o risco de complicações graves.

Como se sabe, as pessoas com idade mais avançada e com doenças crónicas são as que requerem mais cuidados e, por isso, devem estar isoladas da família. Isso não significa que devem ser ingnoradas e abandonadas.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Veja também: