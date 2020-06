Loulé realiza testes para despistagem da Covid-19 a todo o pessoal da rede pré-escolar

A Câmara de Loulé vai realizar testes para despistagem da covid-19 a todos os educadores e pessoal auxiliar da rede pré-escolar do concelho, depois de ser sido detetada a infeção numa funcionária de uma creche, anunciou hoje a autarquia.

"Estima-se que ao todo serão testadas cerca de 460 pessoas, entre todo o pessoal docente e não docente da rede de pré-escolar, em todos os seus segmentos, público, privado e solidário", indicou em comunicado a Câmara de Loulé, no distrito de Faro.

A decisão da autarquia foi tomada no dia em que foi encerrada uma creche em Quarteira, após ter sido reportado, na quinta-feira, um caso positivo de covid-19 numa funcionária do estabelecimento de ensino.

Fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve disse à Lusa que foram já realizados testes a 30 funcionários daquela instituição - pertencente à Fundação António Aleixo -, que se revelaram negativos.

Ao longo do dia de hoje, os restantes funcionários da creche estão a ser submetidos a testes de despistagem, sendo que as crianças "não vão ser testadas", indicou a fonte da ARS/Algarve.

A autoridade de saúde vai avaliar durante o fim de semana se a creche reabrirá durante a próxima semana.

A Câmara de Loulé assegurou que foram tomadas todas as medidas que "se entendem como as mais adequadas para proteger as crianças, os educadores e demais pessoal da instituição onde funciona a creche em causa, de acordo com as determinações das autoridades de saúde pública".

Segundo a autarquia, desde o início da pandemia, o concelho de Loulé registou um número acumulado de 103 casos positivos de covid-19, dos quais 16 encontram-se ativos.

Este é a segunda creche no Algarve a encerrar depois de na segunda-feira ter sido detetado um caso positivo de covid-19 num estabelecimento na freguesia de Santa Bárbara de Nexe, no concelho de Faro.

A infeção foi detetada numa criança de dois anos, cuja mãe também estava infetada.

Os estabelecimentos de educação pré-escolar reabriram em 01 de junho com novas regras, à semelhança das creches e escolas secundárias, depois de terem sido encerradas em 16 de março devido à pandemia de covid-19.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.504 mortes e 35.910 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.497 para 1.504, mais 7, enquanto o número de infetados aumentou de 35.600 para 35.910, mais 310, o que representa um aumento de 0,87%

O número de casos recuperados subiu de 21.742 para 22.002, mais 260.

Há 415 doentes internados, menos dois em relação a ontem. 70 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número de quarta-feira.

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 421.691 pessoas e infetou mais de 7,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 12:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 421.691 pessoas e há mais de 7.529.190 casos de infeção em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 3.361.200 foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos, com 113.820 mortes e 2.023.147 infeções.

Reino Unido, com 41.279 mortes em 291.409 casos

Brasil com 40.919 mortes (802.828 casos

Itália com 34.167 mortes (236.142 casos)

França com 29.346 mortes (192.364 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), com 83.064 casos (sete novos entre segunda-feira e hoje) e manteve o número de mortes (4.634). Há 78.365 pessoas que foram dadas como curadas.

Às 12:00 de Lisboa, a Europa totalizava 186.453 mortes e 2.355.474 casos, os Estados Unidos e Canadá 121.870 mortes (2.120.877 casos), América Latina e Caraíbas 74.320 mortes (1.520.169 casos), Ásia 21.805 mortes (782.699 casos), Médio Oriente 11.208 mortes (524.433 casos), África 5.904 mortes (217.590 casos) e Oceânia 131 mortes (8.671 casos).

