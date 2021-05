Bélgica suspende administração da vacina da Johnson&Johnson a menores de 41 anos

A Bélgica decidiu hoje suspender temporariamente a vacinação contra a covid-19 com o fármaco da Johnson &Johnson em pessoas com menos de 41 anos após a morte de uma mulher com menos de 40 anos.

"A conferência interministerial decidiu administrar temporariamente a vacina de Janssen/ Johnson &Johnson apenas às pessoas com mais de 41 anos, enquanto aguardamos uma análise mais detalhada do benefício-risco por parte da EMA", segundo o ministro da Saúde belga, citado pela agência Reuters.



Uma mulher que tinha menos de 40 anos morreu a 21 de maio depois de ter sido admitida no hospital com graves sintomas após ter tomado a vacina.

Segundo o comunicado do ministro da Saúde belga, teve uma trombose e plaquetas em défice.

Vacina da Johnson & Johnson sob investigação na UE e EUA

A vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson/Janssen está a ser alvo de uma investigação pela Agência Europeia de Medicamentos por suspeita de provocar coágulos sanguíneos, a mesma suspeita que recai sobre a da Oxford/AstraZeneca.

Autorizada pela EMA a 11 de março passado, esta é uma vacina de dose única.

A EMA já afirmou que considera que os benefícios da vacina da Janssen superam os riscos, após casos de coágulos sanguíneos nos Estados Unidos, mas avançou com uma investigação à relação que possa exisitr entre esta vacina e coágulos.

A 20 de abril, a EMA reiterou a confiança nesta vacina.

Em menos de um ano desde que foi declarada a pandemia foram desenvolvidas várias vacinas em laboratórios por todo o mundo. A primeira vacina a obter autorização de emergência para inoculação foi a da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar esta vacina e a iniciar a campanha de vacinação, em dezembro de 2020.

