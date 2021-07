Covid-19. Entradas e saídas na Área Metropolitana de Lisboa voltam a ser fiscalizadas

As entradas e saídas na Área Metropolitana de Lisboa (AML) voltam a ser proibidas entre as 15:00 desta sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, à semelhança do que aconteceu nos fins de semana anteriores, desta vez, com aplicação de multas.

Para além desta proibição, aplica-se ainda o dever de recolhimento, diariamente, entre as 23:00 e as 05:00, em 45 concelhos de Portugal continental.

Todos os 18 concelhos da AML são abrangidos pela nova medida de dever de recolhimento, por se encontrarem nos níveis de risco elevado ou muito elevado de incidência de covid-19, aplicando-se ainda esta limitação da circulação na via pública a outros 27 municípios de Portugal continental.

Além destes 18 concelhos, Portugal continental tem mais seis municípios em risco muito elevado (no total são 19), que são Albufeira, Constância, Loulé, Mira, Olhão e Sobral de Monte Agraço, e outros 21 em risco elevado (no total são 26), nomeadamente Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Odemira, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Silves, Sines, Sousel e Torres Vedras.

