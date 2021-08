Avanço no desconfinamento? Conselho de Ministros decide esta sexta-feira

O Governo decide esta sexta-feira, em reunião extraordinária do Conselho de Ministros, se o país avança no desconfinamento, depois de ter sido atingida a meta de 70% da população com a vacinação contra a covid-19 completa.

A reunião deverá ser presidida pela ministra Mariana Vieira da Silva, primeira-ministra em exercício durante as férias do primeiro-ministro, António Costa. O encontro vai realizar-se por videoconferência e o anúncio das medidas está agendado para as 15:30.

A ministra da Saúde, Marta Temido, tinha avançado, em entrevista à SIC, que a reunião extraordinária poderia realizar-se ainda esta semana, depois de ter sido conhecido o relatório da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que apontam o avanço na vacinação.

Meta de vacinação atingida. Alívio das medidas à vista?

O alcance de 70% da população vacinada tinha sido definido pelo Governo como a meta para avançar para a segunda das três fases de desconfinamento do plano para a gestão da pandemia. O primeiro-ministro, António Costa, avançou a 29 de julho com a possibilidade de antecipar o levantamento de medidas restritivas caso a vacinação conseguisse alcançar mais depressa as metas previstas.

Em causa está o recurso aos serviços públicos sem necessidade de marcação prévia, o aumento de lotação no setor da restauração para oito pessoas por grupo no interior e 15 por grupo em esplanadas, bem como em espetáculos culturais e casamentos ou batizados, que deverão passar a poder ter até 75% da ocupação dos espaços.

Relativamente ao fim da obrigação do uso de máscara na via pública, que também tinha sido apontado pelo Governo como uma medida da segunda fase do processo de desconfinamento, o mesmo não deverá ser decretado para já. Em entrevista à SIC, Marta Temido recordou que compete à Assembleia da República proceder a essa apreciação. Ainda assim, a ministra da Saúde referiu que "ao ar livre, o distanciamento é barreira suficiente".

