Covid-19: Portugal regista mais mortes e menos nascimentos em 2020

No ano passado, a mortalidade aumentou mais de 10% e os nascimentos caíram 2,5% face a 2019, segundo os dados divulgados pelo Instituto Naiconal de Estatística.

O nascimento de perto de 86.500 bebés, no ano passado, revela uma queda na natalidade de 2,5% face a 2019.

O Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa foram as regiões onde se verificaram mais nascimentos.

O saldo natural, isto é, a diferença entre a natalidade e a mortalidade agravou devido à pandemia.

No ano passado, morreram mais de 11.565 pessoas, na maior parte dos casos, maiores de 85 anos.

No ano atípico, marcado por confinamentos e muitas restrições, o número de casamentos caiu mais de 40%. Também os divórcios diminuíram no ano passado, com menos 17.300.

A esperança média de vida foi estimada em 84 anos para as mulheres e 78 para os homens.

SAIBA MAIS