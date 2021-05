João Félix assume que Portugal é candidato a revalidar o título europeu

Segundo dia de preparação para o Euro 2020. João Félix assumiu que Portugal é candidato a revalidar o título europeu.

Um controlo antidoping surpresa obrigou a que o segundo treino de preparação para o Euro 2020 sofresse um atraso de quase uma hora.

Fernando Santos continua a trabalhar com 21 dos 26 convocados. Bruno Fernandes junta-se à equipa no dia 2 de junho. Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo que jogam a final da Champions no sábado e juntam-se no dia 5.

Gonçalo Guedes, a recuperar de covid-19, vai juntar-se à equipa portuguesa depois de recuperado.