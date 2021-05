Seleção prepara Euro 2020. Trio do Manchester City, Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes ausentes 

A seleção nacional continua a preparar a fase final do Euro 2020.

Renato Sanches foi campeão da Europa em 2016 e diz que, atualmente, se sente com mais capacidade e mais experiência para tentar revalidar o título europeu.

E para ajudar no crescimento do médio de 23 anos, muito contribuiu o título conseguido esta época ao serviço do Lille. Depois de Portugal e Alemanha, Renato Sanches foi este ano campeão francês

Portugal está no Grupo F do Euro 2020 com França, Alemanha e Hungria. Para Renato Sanches, não existem grupos mais ou menos difíceis, porque segundo o médio todas as seleções que estão no europeu são fortes.

No terceiro dia de trabalho, voltaram a subir ao relvado da Cidade do Futebol 21 dos 26 convocados por Fernando Santos. Ausentes continuam os três jogadores do Manchester City - Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo -, por causa da Liga dos Campeões, Bruno Fernandes, que jogou a meio da semana a final da Liga Europa, e Gonçalo Guedes que está infetado com a covid-19.

A seleção nacional folga este domingo e volta ao trabalho na segunda-feira.