Neste 'Vamos a Jogo' com Nuno Luz e Nuno Pereira, Marco Caneira lembra os seus tempos de jogador na Hungria e faz ainda uma análise do que a seleção nacional vai encontrar pela frente neste campeonato da Europa

