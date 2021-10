O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe este sábado, em Belém, os partidos com assento parlamentar para discutir a dissolução do parlamento e da data das eleições antecipadas, depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

As audiências decorrem por ordem crescente de representação parlamentar, começando com a Iniciativa Liberal e prosseguindo com o Chega, PEV, PAN, CDS, PCP, BE, PSD e PS.

Marcelo Rebelo de Sousa já divulgou o seu calendário de audiências até quarta-feira, quando reunirá o Conselho de Estado nos termos impostos pela Constituição para a dissolução do Parlamento.

Após ter recebido as confederações patronais, centrais sindicais e o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, o chefe de Estado vai agora ouvir os partidos sobre o cenário da dissolução e a data das legislativas antecipadas.

Dissolução da Assembleia da República

Na próxima quarta-feira, às 17:00, "preside, no Palácio da Cidadela, à reunião do Conselho de Estado, nos termos dos artigos 133.º e) e 145.º a) da Constituição", segundo a nota divulgada por Belém.

A alínea e) do artigo 133.º da Constituição estabelece que compete ao Presidente da República "dissolver a Assembleia da República, observado o disposto no artigo 172.º, ouvidos os partidos nela representados e o Conselho de Estado".

De acordo com a alínea a) do artigo 145.º, compete ao Conselho de Estado "pronunciar-se sobre a dissolução da Assembleia da República e das Assembleias Legislativas das regiões autónomas".

O artigo de 172.º da Constituição determina que "a Assembleia da República não pode ser dissolvida nos seis meses posteriores à sua eleição, no último semestre do mandato do Presidente da República ou durante a vigência do estado de sítio ou do estado de emergência" -- condições que não se verificam nesta altura.

O Presidente da República tinha avisado que, a confirmar-se um chumbo do Orçamento, iria iniciar "logo, logo, logo a seguir o processo" de dissolução do Parlamento e de convocação de eleições legislativas antecipadas.

Governo quer acelerar votação de diplomas na AR antes de eventual dissolução

O Governo pediu à Assembleia da República para acelerar a votação de 14 propostas de leis, entre as quais a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção.

O objetivo é garantir que os diplomas mais importantes sejam aprovados antes da eventual dissolução do Parlamento. O Governo de António Costa definiu prioridades e quer com urgência encerrar alguns dossiers, que agora estão em perigo. Os trabalhos parlamentares vão, por isso, acelerar nos próximos dias, antes do decreto de dissolução da Assembleia da República.

Nos próximos dias o Presidente da República deverá anunciar a decisão ao país, mas o Parlamento pode continuar na plenitude de funções até que o decreto da dissolução seja publicado.

Quando acontecer, encerram-se os trabalhos parlamentares e entra em funções a comissão permanente, composta por menos deputados e com poderes limitados.

Presidente da República recebeu sindicatos e confederações patronais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta sexta-feira os parceiros sociais, como resultado do chumbo do Orçamento do Estado.

Depois do pedido de desculpas do primeiro-ministro às confederações patronais, os patrões foram a Belém explicar os motivos pelos quais abandonaram a última concertação social.

O Presidente da Confederação do Turismo de Portugal não adiantou pormenores da reunião e garantiu que o tema da crise política ficou de fora.

A Confederação dos Agricultores de Portugal defende a convocação de eleições para fevereiro e o regresso à Concertação Social para permitir a subida do salário mínimo nacional para os 705 euros.

Marcelo Rebelo de Sousa ainda ouviu a CGTP que, com ou sem eleições antecipadas, exige respostas dos trabalhadores, reformados e pensionistas.

A CGTP não considera necessárias eleições antecipadas e em plena crise política, greves e manifestações vão manter-se.

